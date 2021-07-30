نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بطوط الجديد 2021 أفضل ترددات قنوات الأطفال علي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتابعون تردد قناة بطوط الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات، والتي تعتبر أحد أفضل ترددات قنوات الاطفال في الوطن العربي لما تقدمه من افلام رسوم متحركة مميزة، وقد بدأت القناة ببث محتوياتها علي قمر نايل سات الصناعي منذ مدة ليست ببعيدة، ولكنها تمكنت من حصد قاعدة جماهيرية مميزة لما تقوم بعرضه وتقديمه علي شاشاتها، تابع المقال لمعرفة تردد قناة بطوط للأطفال 2021.

تردد قناة بطوط الجديد 2021

تقوم قناة بطوط ببث أفضل المحتويات المخصصة للأطفال علي مدار 24 ساعة دون توقف او تشويش، وقد تمكنت القناة من الوصول إلي قلوب العديد من الأطفال والشباب بسبب ما تعرضه من رسوم متحركة شهيرة مثل مارد وشوشني، سيمبا، ميكي ماوس، مولان، باظ يطير وغيرهم من افلام الرسوم المتحركة الشهيرة عالميا.

قناة بطوط

وتقوم قناة بطوط بعرض جميع محتوياتها باللغة العربية حيث تعرض افلام الكارتون المدبلغة للغة العربية المصري او للغة العربية باللكنة المصرية المميزة، والجدير بالذكر أن كافة محتويات القناة آمنة تماما علي الاطفال من عمر عامين فما فوق، حيث لا تعرض القناة اي مشاهد عنف او اي الفاظ خارجة.

لذا قناة بطوط كغيرها من القناة تسعي للحفاظ علي قيم الاسرة العربية السليمة وعدم المساس بها، وتسعي إلي تجديد ما تعرضه من حين إلي آخر، وهذا حتي لا يمل المشاهدون، وقد زاد البحث عن تردد قناة بطوط في هذه الايام الحالية بعد انتهاء الدراسة وبداية العطلة الصيفية للأطفال وللشباب في جميع الدول.

تنزيل قناة بطوط

يتم تنزيل قناة بطوط عبر قمر نايل سات الصناعي بشكل مجاني بالكامل، وهذا من خلال كتابة بيانات القناة في الاماكن المخصصة لها علي جهاز الاستقبال، والقناة تعمل بتقنية الشاشة الفائقة عالية الجودة، لذا تأكد من أن جهاز استقبالك يدعم هذه الخاصية قبل تنزيل التردد.

اسم القناة: قناة بطوط كيدز.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة : 11594.

الاستقطاب: افقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ 3/4.

تابعونا للمزيد حول ترددات قنوات الأطفال المجانية علي قمر نايل سات وعرب سات وسهيل سات وغيرهم من الاقمار الصناعية.