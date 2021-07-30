تراند الفن: أول تعليق من السكة الحديد بشأن اصطدام قطار بالحاجز الخرساني بمحطة نجع حمادي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 07:18 مساءً - أدمن ‏58 دقيقة مضت أخبار مصر 10 زيارة

(مصراوي): أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، تفاصيل واقعة اصطدام جرار قطار “735 / 3980” ركاب “نجع حمادي / سوهاج” المكون من 7 عربات مطورة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية سكة مخزن محطة نجع حمادي. وقال بيان الهيئة، اليوم الجمعة، إن حركة القطارات لم تتأثر بالواقعة، كما لم ينتح عنها أي إصابات، موضحة أنه تم إيقاف السائق عن العمل وإجراء تحليل المخدرات له وتحويله للتحقيق الفوري لتطبيق بنود لائحة هيئة السكك الحديدية عليه.​

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