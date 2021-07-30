تراند الفن: رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد “الملك”: “وحشتني يا حبيب العمر”

كتبت- منى الموجي:

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي، ذكرى ميلاد والدها “الملك” فريد شوقي، والتي توافق اليوم 30 يوليو من كل عام، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”.

ونشرت رانيا صورة لوالدها، معلقة “حبيبي النهاردة عيد ميلادك كان احلى عيد كل سنة وانت طيب، إن شاء الله عيدك في الجنة أحلى، وحشتني أوووووووي يا حبيب العمر”.

جدير بالذكر أن الفنان فريد شوقي، رحل عن عالمنا 27 يوليو عام 1998، تاركًا إرثًا فنيا كبيرًا في السينما والتليفزيون، ومن أشهر أفلامه: “جعلوني مجرمًا”، “كلمة شرف”، “رصيف نمرة خمسة”، “الفتوة”، “حكمت المحكمة”، “آه يا بلد آه”، “الموظفون في الأرض”، ومن المسلسلات: “البخيل وأنا”، “صابر يا عم صابر”، و”الباقي من الزمن ساعة”.