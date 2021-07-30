تراند الفن: الرئيس التونسي يتسلم رسالة من العاهل السعودي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 07:18 مساءً - تونس – (أ ش أ):

تسلم الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، مساء اليوم الجمعة، بقصر قرطاج الرئاسي، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

كان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد اتخذ عدة قرارات هامة منها قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية، “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها العديد من المدن التونسية مؤخرا.