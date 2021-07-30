تراند الفن: الرئيس التونسي يتسلم رسالة من العاهل السعودي

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 07:18 مساءً - تونس – (أ ش أ):
تسلم الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، مساء اليوم الجمعة، بقصر قرطاج الرئاسي، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
كان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد اتخذ عدة قرارات هامة منها قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية، “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
وتأتي قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها العديد من المدن التونسية مؤخرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.