تراند الفن: صراخ عروس في ليلة زفافها.. كواليس حادث مأساوي على طريق المريوطية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 07:18 مساءً - كتب – محمد شعبان:

ليلة حزينة عاشها أهالي مركز البدرشين جنوب الجيزة بعد حادث أليم أودى بحياة فتاتين وشخص ثالث أثناء مشاركتهم بحفل زفاف.

لم تتوقف المأساة عند مصرع فتاة تربطها بها صلة قرابة وسائق سيارة ملاكي اصطدمت بعمود إنارة ثم سور فيلا بطريق المريوطية بل امتدت لرحيل فتاة ثانية.

فجر الجمعة فارقت فتاة تدعى “ميادة” الحياة داخل مستشفى الهرم متأثرة بإصابتها التي لحقت بها جراء الحادث لاسيما تهشم الجزء الأمامي للسيارة ونشوب حريق محدود بالمقدمة ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 3 وفيات ومصاب.

فيديو متداول رصد اللحظات الأولى التي تلت الحادث رصد حالة الهلع التي أصابت الجميع خاصة العروس التي شوهدت في حالة انهيار وبكاء هستيري حزنا على ما آلت إليه الأمور.

البداية تعود إلى تلقي مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق المريوطية اتجاه الهرم ووجود ضحايا.

وتبين بالفحص المبدئي أنه أثناء سير سيارة ملاكي ضمن موكب زفاف “زفة” اختلت عجلة القيادة بيد قائدها؛ بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدامها بسور فيلا ونشوب حريق محدود بمقدمة السيارة.

الحادث أسفر عن وفاة فتاة تربطها صلة قرابة بالعروس وتدعى هبة أحمد، وقائد السيارة هشام محمد مقيم مركز البدرشين، وإصابة اثنين آخرين نقلا إلى مستشفى الهرم.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن.