شوف عروض هايبر بنده الاسبوعية عروض التوفير

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عمر شويل - جدة هايبر بنده ،عروض هايبر بنده الأسبوعية، تقدم أسواق هايبر بالمملكة العربية السعودية إلى جميع العملاء بالمملكة العربية السعودية أقوى العروض والتخفيضات على جميع المنتجات، تعمل أسواق على أضافة التخفيضات على السلع بشكل أسبوعي منتظم، تعتبر من الأسواق ذات الباع الكبير داخل المملكة العربية السعودية، تمتلك قاعدة عملاء واسعة، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، العروض سارية من 28 يوليو الموافق 18 ذو الحجة إلى 3 أغسطس الموافق 24 ذو الحجة، أكياس شاي ليبتون 100 كيس بسعر 11.95 ريال بدلا من 19.50 ريال.

تخفيضات المكسرات اليوم

هايبر بنده ، فوائد الفستق، 1- يعمل على تأخير الشيخوخة والتخفيف من تضرر الخلايا بسبب وجود مضادة الأكسدة، 2- يعتبر الفستق من المكسرات الغنية بالبروتين، 3- يعمل على خفض وزن الجسم، 4- يعزز صحة بكتيريا الأمعاء النافعة، 5- يساعد في خفض ضغط الدم والكولسترول، 6- يقوم بتنظيم مستوى السكر في الدم، 7- يعزز امتصاص الحديد، 8- يحسن صحة العيون ويحسن صحة الجهاز الهضمي، فستق محمص 1 كيلو بسعر 69.95 ريال.

أقوى عروض هايبر بنده

فوائد زيت جوز الهند، 1- يعمل على محاربة تهيش الشعر ومكافحة القشرة، 2- الحماية من أشعة الشمس الضارة وترطيب البشرة، 3- يساعد على استرخاء العضلات، 4- الحماية من جفاف الجلد، 5- المساعدة على التخلص من علامات تشقق وتمدد البشرة، 6- تسريع شفاء الجروح والحروق، 7- تحسين صحة الفم والأسنان، 8- مكافحة نوبات الصرع و الخرف والزهايمر، 9- الحفاظ على صحة القلب وتقوية جهاز المناعة، زيت جوز هند نقي باراشوت (200 مل) بسعر 16.95 ريال بدلا من 23.90 ريال.

تنزيلات هايبر بنده

طريقة عمل الجيلي، المقادير، 2 كيس من الجيلي حسب النكهة، كوب من الماء البارد وكوب من الماء المغلي، 2 معلقة من نشا الذرة، طريقة التحضير، 1- يتم وضع الجيلي في وعاء ثم أضافة الماء المغلي ويقلب حتى يمتزج، 2- وضع نشاء الذرة مع ملعقتان من الماء البارد في وعاء آخر ويتم خلطهم جيدا، 3- ثم يتم إضافته الى خليط الجيلي، 4- يسكب في أكواب التقديم ويتم وضعة في الثلاجة حتى يبرد، جيلي جرينز 5 حبات (80 جرام) بسعر 10.95 ريال بدلا من 14.75 ريال.