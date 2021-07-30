نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم في السعودية اليوم خصومات تصل إلي 70% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم في السعودية دائماً ما تثير الجدل، وذلك لأن الشعب السعودي ينتظر هذه العروض كل فترة، ويعتمدون دائماً على توفير جميع السلع والمنتجات التي تعرض عليها العروض وذلك لأنها تقدم من أسواق عبد الله العثيم بأفضل الأسعار، وتعرض دائماً للشعب السعودي بأفضل جودة وأعلى إنتاج، هذه الأسواق التجارية دائماً ما تقدم خدمات مميزة تنال على إعجاب الشعب السعودي ودائماً ما يقبلون لمعرفة كل ما هو جديد في هذه الأسواق التجارية، تقدم دائماً العديد من الأقسام لديها وتعرض عليها أفضل العروض بأقل الأسعار عروض السعودية اليوم.
عروض العثيم في السعودية اليوم
في المملكة العربية السعودية توجد أسواق عبد الله العثيم وتوفر للشعب السعودي عروض على كافة أقسامها، وتطرح الكثير من الخدمات والخصومات الهائلة كل فترة، وخاصة قسم الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وأجهزة اللاب توب، وذلك لأن ذلك القسم الذي يفضله الجميع ويقبلون بشدة على الخصومات التي تقدم به، ومن المميز أيضاً أنها توفر كافة العروض التي تقدمها على الموقع الإلكتروني الخاص بها ومن خلاله يتم توصيل الطلبات للمنازل المواطنين يومياً.
العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق العثيم
- عروض العثيم اليوم كاتشب طماطم فودي طبيعي عبوة 980 جم 9 ريال سعودي.
- تونة قودي عبوة 185 جم 6 ريال سعودي.
- مايونيز قودي عبوة 946 مل 9 ريال سعودي.
- صلصة البرجر قودي عبوة 290 مل 11 ريال سعودي.
- تونة قودي تندرينا ناعمة عبوة 80 جم 2 عبوة 7 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم اسباجيتي قودي عبوة 450 جم أو مكرونة فودي 500 جم 3 عبوات 10 ريال سعودي.
- كاتشب طماطم تريفا ضغاط عبوة 340 جم 4 ريال سعودي.
- فول قودي مدمس عبوة 450 جم 4 عبوات 8 ريال سعودي.
- مكرونة تريفا عبوة 400 جم 2 ريال سعودي.
- زيت شمس دوار الشمس ربطة 2 عبوة 1.5 لتر 29 ريال سعودي.
- ورق عنب تريفا عبوة 960 جم 13 ريال سعودي.
- زيت العربي نباتي بلاستيك ربطة 2 عبوة 1.5 لتر 29 ريال سعودي.
- كوكيز باونتي طرية عبوة 180 جم 11 ريال سعودي.
- زيت عافية ذرة ربطة 2 عبوة 1.5 لتر 42 ريال سعودي.
- زيت اولايت كانولا ربطة 2 عبوة 1.5 لتر 32 ريال سعودي.
- كوكيز أمريكانا شوكو عبوة 504 ريال سعودي.
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