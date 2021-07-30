تراند الفن: انضمام أحمد مجدي للفيلم القصير “الأول والأخير”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 06:16 مساءً - أدمن ‏48 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 9 زيارة

كتبت- منى الموجي:

يبدأ الممثل الشاب أحمد مجدي، تصوير مشاهده في الفيلم القصير “الأول والأخير”، بعد إعلان انضمامه مؤخرًا لفريق العمل، الذي يتولى إخراجه المخرج الشاب علي البشبيشي.

وأعرب مجدي عن سعادته بالاشتراك في العمل، واختياره بعد خضوعه لاختبار أداء، مشيرًا إلى أن الفيلم يعد فرصة كبيرة له، خاصة وأنه من المقرر المشاركة به في عدد من المهرجانات السينمائية داخل مصر وخارجها.

وتدور قصة “الأول والأخير” في إطار اجتماعي درامي يناقش بعض المشاكل الأسرية التي تحدث في عالمنا العربي.

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