تراند الفن: دخلت في غيبوبة.. أحمد عصام يطلب الدعاء لوالدته

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 06:16 مساءً - أدمن ‏33 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة

كتب- عبد الفتاح العجمي: طلب الفنان أحمد عصام، من جمهوره الدعاء لوالدته، عقب دخولها في غيبوبة. وشارك عصام جمهوره بصورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور “انستجرام”، وكتب: “أسألكم الدعاء لأمي هي في غيبوبة ومحتاجة كل الناس تدعيلها، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما، لا شفاء إلا شفاءك، من كل قلوبكم يا رب”. وشارك أحمد عصام مؤخرًا في مسلسل “طلقتك نفسي”، بطولة عدد من النجوم الشباب، من بينهم: كارولين عزمي، نانسي صلاح، هاجر أحمد، هايدي موسى.

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