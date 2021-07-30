تراند الفن: ضبط المتهمين بمشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات بأسيوط

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 06:16 مساءً - أدمن ‏3 دقائق مضت حوادث وقضايا 2 زيارة

كتب – علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين بمشاجرة بسبب خلافات بينهما وتم القبض على جميع أطراف المشاجرة بأسيوط. كانت أجهزة الأمن رصدت تداول عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو تضمن حدوث مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز القوصية بمحافظة أسيوط، وتراشق طرفى المشاجرة بالحجارة ، مما أدى إلى قيام الأهالى بالاحتماء بأحد المساجد داخل القرية وتهشم بعض نوافذه. بالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي.

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