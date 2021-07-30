تراند الفن: “على قد الإيد”.. 5 سيارات مستعملة بسعر يبدأ من 100 ألف جنيه

كتب – محمد جمال:

لجأ قطاع كبير من المستهلكين في السوق المصري إلى السيارات المستعملة كبديل رخيص يناسب مع إمكانياتهم المادية دون النظر إلى سنة الصنع أو الكماليات التي تمتاز بها.

وبالرغم من الارتفاعات غير المسبوقة بأسعار جميع السيارات وبخاصة المستوردة، يبقى هناك بعض السيارات التي تنتمي لعلامات تجارية عريقة يمكن اقتنائها بأسعار مناسبة، وذلك مقارنة بأسعار السيارات الجديدة.

ويرصد التقرير التالي أبرز 5 سيارات متاحة للبيع في الأسواق الإلكترونية بسعر يبدأ من 100 ألف جنيه.

ويمكن التعرف على السيارات الـ5 من خلال الصفحات التالية: