تراند الفن: كورونا اليوم: ووهان الصينية تضربها الموجة الأسوأ منذ بدء الجائحة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 06:16 مساءً - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه “كوفيد-19” بحياتنا.

“مصراوي” يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-موجة جديدة في الصين تعد الأسوأ منذ تفشي الوباء في ووهان

شهد الصين موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا، ظهرت في مدينة نانجينغ، وامتدت إلى 5 مقاطعات، بالإضافة إلى العاصمة بكين.

وبحسب وسائل إعلام رسمية فإن هذه الموجة تعد الأسوأ منذ تفشي الوباء في ووهان، وأصيب 200 شخص بالفيروس منذ أن اكتشف، أول مرة، في مطار مدينة نانجينغ يوم 20 يوليو، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

-أكثر فتكا وعدوى.. معلومات مرعبة جديدة تتكشف عن متغير “دلتا” من كورونا

تشكل سلالة دلتا الجديدة لفيروس كورونا مصدراً للقلق لكثير من العلماء والخبراء، وقد صنفت منظمة الصحة العالمية هذه السلالة على أنها “مثيرة للقلق”، مشيرة إلى المخاطر الجسيمة التي يمكن أن تشكلها على صحة الناس، في هذا التقرير نتعرف على الأسباب التي تجعل سلالة دلتا أكثر قابلية للانتشار، بحسب موقع “تايمز أوف إنديا”.

وأكد الخبراء أن متغير دلتا ينتشر بشكل أسرع من شخص لآخر، وبالنظر إلى أن متغير دلتا يحمل الشفرة الجينية لطفرتين أخريين وهما E484Q وL452R، فقد يصبح من السهل جدًا اختراق جهاز المناعة البشري وغزو الأعضاء.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن المتغيرات الجديدة تميل إلى تغيير بنية البروتين الشائك للفيروس التاجي، فهو أكثر كفاءة في ربط نفسه بالخلايا البشرية المضيفة ويتكاثر بسرعة، مما يتسبب في ضرر أكبر من سلالة كورونا الأصلية.

-الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير

نشر الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على منصة “تويتر” تغريدة حول متغيرات فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وتحديدًا متغير دلتا الذي يعتبر أكثر قابلية للانتقال مقارنة بالسلالات الأخرى لفيروس كورونا.

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو للدكتورة ماريا فان كيركوف، خبيرة علم الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، والتي قالت فيه إن العلماء والخبراء يحاولون التوصل إلى فهم أفضل لأسباب القدرة السريعة لمتغير دلتا على الانتشار، مشيرة إلى أنه لا تتوافر صورة كاملة بعد، إلا أن المعلومات المتاحة حتى الآن تؤكد أن المتغير يسمح للفيروس بالالتصاق بالخلية بسهولة ويسر أكثر، ومن ثم تتفوق على جهاز المناعة بسهولة ولهذا يعد متغير دلتا أكثر قابلية للانتقال ونشر العدوى، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.