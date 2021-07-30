تراند الفن: تحذير جديد من الأرصاد بشأن الطقس.. وهذه المناطق ستشهد سقوط أمطار

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة والرطوبة على كافة الأنحاء، مضيفة أن درجات الحرارة ستظل في ارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وحذرت الهيئة في بيانها، اليوم الجمعة، المواطنين من التعرض لآشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة، موضحة أنه من الضروري الإكثار من تناول المشروبات الباردة.

وتابعت الهيئة أن هناك مناطق من جنوب البلاد تتعرض لسقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، وسيتم التنويه تفصيليًا حيّال ثبوت النماذج العددية.