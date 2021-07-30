تراند الفن: يضم نساء ورجالاً دون فاصل.. هل يجوز فتح القبر لنقل الميت؟ أمين الفتوى يجيب

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 06:16 مساءً - أدمن 20 دقيقة مضت الدين والحياة 9 زيارة
كتبت – آمال سامي:
“ما حكم نقل الأموات من قبر يضم الرجال والنساء دون فاصل بينهما لقبر آخر؟” هكذا ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية أمس في حلقة بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا حكم دفن الرجال مع النساء في نفس المكان بشكل عام بداية.
فيقول شلبي إن الأصل أن الرجل يدفن في مكان خاص بالرجال والمرأة تدفن في مكان خاص بالنساء، ولا يدفن الرجل والمرأة في نفس العين أو في نفس الغرفة، فهذا لا يصح إلا عند الضرورة، وهي عدم وجود مقابر أو مكان، ففي هذه الحالة فقط يجوز دفن الرجل والمرأة في نفس المكان، ويقول شلبي أنه يستحب ان يكون بينهما ساتر من تراب، وأكد شلبي انه في حالة عدم وجود ضرورة لا يدفنان معًا.
أما في حالة حدث ودفن الرجال والنساء معًا كما ورد في واقعة السؤال، يؤكد شلبي أنه لا يفتح القبر خصيصًا لنقل الجثامين، ولكن يبقى الحال كما هو عليه حتى يفتح القبر بشكل طبيعي في حالة دفن جثمان آخر، ويتم نقل الأموات وقتها أما فتح القبر مخصوص لذلك فلا يصح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.