تراند الفن: يضم نساء ورجالاً دون فاصل.. هل يجوز فتح القبر لنقل الميت؟ أمين الفتوى يجيب

كتبت – آمال سامي:

“ما حكم نقل الأموات من قبر يضم الرجال والنساء دون فاصل بينهما لقبر آخر؟” هكذا ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية أمس في حلقة بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا حكم دفن الرجال مع النساء في نفس المكان بشكل عام بداية.

فيقول شلبي إن الأصل أن الرجل يدفن في مكان خاص بالرجال والمرأة تدفن في مكان خاص بالنساء، ولا يدفن الرجل والمرأة في نفس العين أو في نفس الغرفة، فهذا لا يصح إلا عند الضرورة، وهي عدم وجود مقابر أو مكان، ففي هذه الحالة فقط يجوز دفن الرجل والمرأة في نفس المكان، ويقول شلبي أنه يستحب ان يكون بينهما ساتر من تراب، وأكد شلبي انه في حالة عدم وجود ضرورة لا يدفنان معًا.

أما في حالة حدث ودفن الرجال والنساء معًا كما ورد في واقعة السؤال، يؤكد شلبي أنه لا يفتح القبر خصيصًا لنقل الجثامين، ولكن يبقى الحال كما هو عليه حتى يفتح القبر بشكل طبيعي في حالة دفن جثمان آخر، ويتم نقل الأموات وقتها أما فتح القبر مخصوص لذلك فلا يصح.