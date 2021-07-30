تراند الفن: مباحثات مصرية – جزائرية غدا بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 06:16 مساءً - أدمن ‏50 دقيقة مضت عرب وعالم 8 زيارة

القاهرة – (أ ش أ): يعقد وزير الخارجية سامح شكري غداً السبت، جلسة مباحثات مع رمطان لعمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج. ويتناول اللقاء – الذى يعقد بقصر التحرير – العلاقات المصرية الجزائرية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالا إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.

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