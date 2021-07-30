تراند الفن: الصيني منافس عمر عصر يحصد ذهبية تنس الطاولة في طوكيو

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 06:16 مساءً - د ب أ:
أصبح الصيني ما لونج أول لاعب يتوج بأربع ميداليات ذهبية بمنافسات تنس الطاولة في الأولمبياد، وذلك بعد أن أقصى المصري عمر عصر في ربع نهائي طوكيو 2020.
وحصد ما الميدالية الذهبية لمنافسات فردي الرجال بفوزه على مواطنه فان زيندونج 4 /2 في المباراة النهائية اليوم الجمعة.
وفاز ما بالميدلية الذهبية لمنافسات الفرق في دورتي لندن 2012 وريو 2016 كما حصد الميدالية الذهبية في منافسات الفردي في الدورة الأولمبية التي استضافتها البرازيل قبل خمسة أعوام.
وأحرز الألماني دميتري اوفتشاروف الميدالية البرونزية بفوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على التايواني لين يون جي بنتيجة 4 /3.
وحصد اوفتشاروف ثاني ميدالية برونزية في منافسات فردي تنس الطاولة بالأولمبياد بعد أن حقق الإنجاز ذاته في أولمبياد لندن 2012، بينما هي الميدالية الاولمبية الخامسة له على مستوى كافة المنافسات .
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