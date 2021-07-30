شوف عروض هايبر بنده السعودية حتى 3 أغسطس

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عمر شويل - جدة هايبر بنده ، تقدم شركة بنده صاحبة أكبر سلسلة متاجر وأسواق تجارية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط والتي تمتد لأكثر من 200 متجر وهايبر ماركت منتشرين في جميع أرجاء المملكة السعودية، أقوى التخفيضات والخصومات على مختلف السلع الغذائية وجميع المنظفات المنزلية والعديد من المنتجات والأجهزة المنزلية المتنوعة بأعلى جودة وبأقل الأسعار، العروض سارية من 28 يوليو الموافق 18 ذو الحجة إلى 3 أغسطس الموافق 24 ذو الحجة، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق هايبر بنده في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، جبنة مربعات كيري (2×432 جرام) بسعر 21.95 ريال بدلا من 34.95 ريال.

تخفيضات الأجبان اليوم

هايبر بنده ، فوائد الزبدة الطبيعة، تقدم الزبدة العديد من الفوائد إلى جسم الأنسان من أهمها المحافظة على القلب من مختلف الأمراض ومقاومة الالتهابات الفطرية كما أنها تحسن من مناعة الجسم وتقوى صحة الأسنان وتمنح الفرد الطاقة وتزيد من معدلات الخصوبة لدى الرجال والنساء كما أنها تقوم بتنظيم الهرمونات المختلفة وتزيد من صحة العينين والعديد من الفوائد الأخرى، زبدة طبيعة غير مملحة المراعي (3 × 100 جرام) بسعر 3.95 ريال بدلًا من 13.95 ريال.

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كاتشب الطماطم هاينز، بالإضافة إلى أن الكاتشب يعتبر من أساسيات الطعام وصاحب نكهة خاصة إلا أنه يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية منها المحافظة على الجسم من الإصابة بسرطان البروستاتا كما أنه يخفض نسبة الكوليسترول في الدم ويقوى النظر ويساعد البشرة بدرجة كبير في الحصول على ملمس ناعم وعديد من الفوائد الأخرى للكاتشب، بسعر 8.95 ريال بدلا من 22.95 ريال.

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فوائد الموز ، يعتبر الموز أحد أكثر الفواكه انتشارا وصاحبة المذاق الخاص والغنية بالعديد من الفوائد الصحية حيث أن الموز غني بالسرعات الحرارية التي تمد الجسم بطاقة كبيرة كما أن الموز يقي الجسم من المشاكل الهضمية ويقوي المناعة ويحافظ على صحة القلب ويحسن الحالة النفسية، موز فليبيني 3 كيلو بسعر 9.95 بدلًا من 18.95 ريال.

أقوى عروض هايبر بنده

مياه دالا، تمثل المياه المصدر الأساسي للحياة وتمتلك عدد كبير من الفوائد أهمها تساعد الجسم على التخلص من الالتهابات وتحافظ على الكلى وتنظم عمل الأمعاء وتحافظ على صحة القلب وعدد كبير من الفوائد الأخرى للمياه، بسعر 9.95 ريال للكرتون حجم (40 × 330 مل) بدلًا من 18.95 ريال.