نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية اليوم 30 يوليو Hyper Panda ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية في مجله بنده وموقع بندة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده من أكبر المحلات التجارية للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، بل وفي معظم الدول العربية الأسيوية خاصة بجميع مدنهم، وتعتبر عروض بنده الأسبوعية من أكثر العروص في بنده تميزا، والأكثر بحثا بالوطن العربي، وسوف نعرض لكم عروض بندة لهذا الأسبوع.

عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية

عروض بنده متنوعة ومتجددة لهذا الأسبوع، ومنها: خصم خاص على سعر معطر الملابس من داوني، وكذلك عرض على منعم الأقمشة المركز من داوني Downy، وعلى منعم الأقمشة من ماركة كومفورت Comfort برائحتي: نواعم الزهور، وندى الربيع، كما يتوفر خصم ممتاز من بندة ماركت على سعر سائل غسيل الصحون من فيري Fairy، كما يتوفر لديهم خصم على سعر سائل غسيل الصحون من فيري بلس Fairy plus، وعلى سعر الفنيش المركز الكل في واحد finish، كما تجدون خصم على سائل غسيل الصحون من باور الليمون من بريل Pril، كما يوجد برائحة الفراولة والنعناع.

عروض هايبر بنده اليوم Hyper Panda

خصومات مميزة عديده يقدمها الهايبر Panda على: منتجات جف Jif المميزة، ومنها: خصم مميز على سعر سائل غسيل الصحون، وسائل غسيل الملابس المركز الجل من جيف jif، ويتوفر أيضاً خصم على سعر سائل غسيل الصحون المصاد للبكتريا من ماركة لوكس صن لايت Lux sunlight برائحة الليمون، وكذلك بالنعناع، والتفاح الأخضر.

عروض بنده اليوم Panda

يقدم هايبر بنده لهذا الاسبوع أهم العروض المميزة على منتجات التنظيف من افضل الماركات العالمية والمحلية في المملكة العربية السعودية، ومنها: خصم على سعر منتجات جينتو للتنظيف، وعلى سعر منظف الملابس المركز من ماركة اومو Omo، كما يتوفر خصم خاص على سعر صندوق مسحوق الغسيل المركز من تايد ماتيك، كما تجدون خصومات عديدة على جميل عبوات مساحيق التنظيف الجل المركزة بحجم اللتر الكامل، او اللتر ونصف، كما يتوفر خصم آخر على سعر عبوات مسحوق الغسيل المركز العادي، والأتوماتيك من ماركة الرهدن Rahden، كما تتوفر تخفيضات أخرى عديدة على باقي منتجات التنظيف المنزلي، وتنظيف السيارات، وكذا التنظيف الشخصي.