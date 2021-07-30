تراند الفن: نجل القذافي: أوباما يتحمل مسؤولية دمار ليبيا.. والإعلام العربي شيطن النظام

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 05:14 مساءً - (وكالات):

حمّل سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مسؤولية الدمار الذي تشهده ليبيا، لإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، قائلاً: “أوباما يتحمل مسؤولية الدمار وليس معمر القذافي”.

كما قال سيف الإسلام القذافي في مقابلة لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي عُقدت في مايو الماضي بهضبة الزنتان في ليبيا، إن “وسائل الإعلام العربية شيطنت نظام القذافي إلى درجة جعلت من المستحيل إقامة حوار بين الجانبين (النظام والثوّار).

وأضاف: “المتمردون عقدوا العزم على تدمير الدولة، وأن أي مجتمع قبلي مثل ليبيا يضيع بدون دولة. ثم قال: “ما حدث في ليبيا لم يكن ثورة. يمكنك أن تسميها حربًا أهلية أو أيام شؤم، لكنها لم تكن ثورة”.

كما وصف سيف الإسلام ربيع وصيف 2011 بـ”مسلسل من الأزمات السريالية”.

وفي أعقاب اندلاع الاحتجاجات في ليبيا ومقتل الرئيس معمر القذافي، حاول سيف الإسلام الفرار خارج ليبيا لكنه وقع أسيرًا لإحدى الجماعات الليبية المسلحة وظل مختفيًا لسنوات، قبل أن يظهر في هذه المقابلة التي تُعدّ أول مقابلة يجريها مع صحيفة أجنبية منذ 10 سنوات.