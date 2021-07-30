تراند الفن: هيونداي موتور وإل جي للطاقة تتشاركان لبناء مصنع بطاريات في إندونيسيا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 05:14 مساءً - سول – (د ب أ):

أعلنت شركتا هيونداي موتور لصناعة السيارات وإل جي لحلول الطاقة المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية اليوم الخميس اتفقاهما على إقامة شركة باستثمارات تبلغ 1ر1 مليار دولار لبناء مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية في إندونيسيا.

ووقعت الشركتان مذكرة تفاهم مع الحكومة الإندونيسية لبناء مصنع لخلايا بطاريات الليثيوم المؤين بطاقة سنوية تبلغ 10 جيجاوات/ساعة بحلول 2025، وهو ما يكفي لتوفير بطاريات لأكثر من 150 ألف سيارة كهربائية سنويا.

وستمتلك كل من الشركتين نصف الشركة المشتركة، ومن جانبها تعهدت الحكومة الإندونيسية بتقديم إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ومن المقرر بدء الإنتاج المصنع الجديد خلال الربع الأخير من العام الحالي بينما سيصل الإنتاج إلى المرحلة الأساسية في النصف الأول من 2024.

وسيقام مصنع البطاريات في مجمع صناعي في كاراوانج، بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا وأيضًا بالقرب من مصنع سيارات هيونداي موتور.

وقالت هيونداي إن الشراكة تهدف إلى تأمين إمدادات مستقرة من البطاريات للسيارات الكهربائية التي تنتجها الشركتان التابعتان لها وهما هيونداي موتور وكيا كورب.

وقال البيان المشترك “سيساعد المصنع الجديد هيونداي وكيا على إنتاج سيارات ذات كفاءة عالية وأداء وأمان من خلال توفير خلايا بطاريات مطورة للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من إنتاج الشركتين”.

وتهدف مجموعة هيونداي موتور إلى توسيع تشكيلة المركبات الكهربائية الخاصة بها إلى أكثر من 23 طرازًا وبيع مليون مركبة كهربائية بحلول عام 2025.

في المقابل تستهدف إندونيسيا، وهي أكبر منتج للنيكل في العالم، أن تصبح لاعبا رئيسيا في سلسلة توريد السيارات الكهربائية على مستوى العالم، بدءا من تعدين المواد الخام إلى تصنيع البطاريات والمركبات الكهربائية.