تراند الفن: شيخ الأزهر يهنئ المملكة المغربية باليوم الوطني

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 05:14 مساءً - أدمن ‏7 دقائق مضت أخبار مصر 3 زيارة

كتب – محمود مصطفى: بعث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببرقية تهنئة إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، والشعب المغربي الشقيق؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمغرب. ودعا شيخ الأزهر، الله تعالى أن يديم على المملكة المغربية نعمتي الأمن والأمان، وأن يمن على هذا الشعب العربي بمزيد من التقدم والازدهار.

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