تراند الفن: رقم تاريخي ينتظر أحمد حجازي أمام البرازيل في الأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 05:14 مساءً - كتب- عمر قورة:

أصبح أحمد حجازي قائد منتخب مصر الأولمبي على أعتاب تحقيق رقم تاريخ في دورة الألعاب الأولمبية حال الدفع به في مواجهة البرازيل بأولمبياد طوكيو 2020.

ويواجه منتخب مصر نظيره البرازيلي في ربع نهائي أولمبياد طوكيو غدا السبت في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وكان منتخب مصر تأهل إلى الدور الثاني من الأولمبياد بعد الفوز على أستراليا بثنائية نظيفة، ليضرب موعدًا مع البرازيل في ربع النهائي.

وسيصبح أحمد حجازي أكثر لاعبي منتخب مصر مشاركة في المباريات في دورة الألعاب الأوليمبية حال الدفع به خلال مباراة البرازيل.

وخاض حجازي 7 مواجهات في الأولمبياد حتى الآن، بواقع أربع مباريات في “لندن 2012” وثلاث مباريات حتى الآن في “طوكيو 2020”.

ويحتاج صاحب الـ30 عاما إلى المشاركة في مباراة واحدة ليلحق بعلي الحسني لاعب الأهلي والزمالك الأسبق بمحمد بدوي لاعب المصري الأسبق برصيد 8 مباريات، ويصبح أكثر لاعبي منتخب مصر خوضا للمباريات في الأولمبياد.

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في الأولمبياد كالآتي:

– علي الحسني لاعب الأهلي والزمالك الأسبق – 8 مباريات خلال 3 دورات “أنتويرب 20 وباريس 1924 وأمستردام 1928”.

– محمد بدوي لاعب المصري الأسبق – 8 مباريات خلال دورتين “روما 1960 وطوكيو 1964”.

– أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي – 7 مباريات (حتى الآن) خلال دورتين “لندن 2012 وطوكيو 2020”.

– أمين الاسناوي لاعب اتحاد السويس الأسبق – 7 مباريات خلال دورتين “روما 1960 وطوكيو 1964”.

– رفعت الفناجيلي لاعب الأهلي الأسبق – 7 مباريات خلال دورتين “روما 1960 وطوكيو 1964”.