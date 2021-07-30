تراند الفن: رانيا يوسف عن “الحرامي 2”: الحكاية تنتقل من داخل المنزل إلى خارجه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 05:14 مساءً - كتبت- منى الموجي:

ينطلق عرض الموسم الثاني من مسلسل “الحرامي” من توقيع المخرج أحمد الجندي، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، ومن المقرر عرضه الأحد 1 أغسطس على “شاهد VIP”.

كانت أحداث الموسم الأول انحصرت داخل منزل طارق (بيومي فؤاد)، وتكمل القصة في الموسم الثاني لتحمل أجواء تشويقية ومغامرات وحركة، وتشهد العديد من التطورات في طبيعة العلاقة بين طارق ورانيا (رانيا يوسف). وتبدأ القصة عندما يتواصل طارق مع كمال (أحمد داش)، لمساعدته في استعادة مستندات مهمة تدينه، إذا لم يتم إعادتها إلى الشركة سريعاً. ورغم رفض كمال لهذه المهمة الغريبة، إلاّ أنه لن يتأخر حتى يوافق على مساعدته في السرقة لأسباب عاطفية خصوصاً أنه يعيش قصة حب مع سالي (رنا رئيس). وتتخذ الأحداث بعدها منحى آخر عند وقوع حادثة لم تكن في الحسبان.

تعرب رانيا يوسف عن تفاؤلها بالتعامل مع “شاهد” وMBC، وقالت في بيان صحفي “النجاح كان حليف معظم تعاملاتنا السابقة معاً، ولطالما حققت نسب مشاهدة مرتفعة، إضافة إلى أنني أعتبر أن القائمين على هذه المؤسسة يجيدون اختيار نصوصهم وتنفيذها بأفضل المواصفات”. وتكشف يوسف عن تطورات الموسم الثاني من “الحرامي”: “الحكاية ستنتقل من داخل المنزل إلى خارجه، ولتتخذ طابع التشويق والمغامرة، مع تغيير شديد في مسار الأحداث وما يجري مع تلك الأسرة وتعاملات أفرادها”.

كما تعتبر أن “وجود بيومي فؤاد كأحد أبطال العمل، قد يعطي انطباعاً أن المسلسل يتخذ منحى كوميديا، لكنه هنا نراه بخفة ظله المعتادة إنما في أجواء من التشويق المستمر”. وعن العمل مع المخرج أحمد الجندي، تشير “وقفت أمام كاميرا الجندي لأول مرة منذ نحو عامين في الموسم الأول من الآنسة فرح، واليوم يتكرّر التعاون في الموسم الثاني من “الحرامي”، وهو رجلاً منظماً، وإلى جانب كونه مخرجاً فهو موهوب في مجال الكتابة أيضا”. وتعد يوسف الجمهور بعمل جميل، وتدعوه إلى متابعة الأحداث على منصة “شاهد VIP”.

“الحرامي 2″، بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس، كارولين عزمي، محمد جمعة، محمد خميس، مصطفى منصور، إخراج أحمد الجندي، شارك في الكتابة منار ماهر، علاء مصباح، عبد العزيز النجار، سيناريو وحوار محمد بركات، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، وإخراج أحمد الجندي.