تراند الفن: تامر حسني ينشر صورا من أحدث حفلاته.. والجمهور يعلق

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 05:14 مساءً - أدمن ‏15 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 10 زيارة

كتب- عبدالفتاح العجمي: شارك الفنان تامر حسني جمهوره مجموعة من الصور عبر حسابه الخاص على انستجرام. وكشف تامر أن الصور من أحدث ظهور له في حفل أحياه ليلة أمس. وانهالت عليه التعليقات من الجمهور الذي أشاد بإطلالته وملابسه العصرية. ووصفه البعض: “نجم الجيل، فنان بجد، أشيك نجم، بحبك أوي، شيك أوي، أنيق، نجم الأخلاق”. يذكر أن تامر حسني شارك في إحياء حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد مع الفنان أحمد جمال منذ أيام.



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