تراند الفن: الأهلي ينهي أزمة شبابه المعارين لزيزكوف التشيكي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 05:14 مساءً - القاهرة – مصراوي:

أنهت إدارة الأهلي الازمة الأخيرة الخاصة بثلاثي فريق الشباب ميدو حسام ومصطفى فوزي ومحمد أحمد “بيسو”وارسلت البطاقات الدولية لناديهم الجديد زيزكوف التشيكي.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ “مصراوي” إن الثلاثي لم يتمكنوا من المشاركة الرسمية مع ناديهم حتي الأن ولعبوا مع الفريق الثاني (b ) مباراة ودية بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعبين.

وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي قد اعلن، عن انتقال ثلاثي فريق الشباب؛ ميدو حسام ومصطفى فوزي ومحمد أحمد «بيسو» إلى نادي زيزكوف التشيكي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة بعد تمديد عقدهم مع النادي قبل السفر.

وقال أمير توفيق وقتها إن فكرة إعارة اللاعبين بهدف المعايشة واكتساب الخبرات الكبيرة بعد نجاح تجربة الإعارات الداخلية، مثلما حدث مع عدد كبير من اللاعبين، ومنهم محمد شريف وصلاح محسن وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وأحمد عبد القادر، وعمار حمدي ومحمد عبد المنعم.

وأضاف أن هناك خطة عمل متكاملة تستهدف تحقيق هدفين، الأول يتمثل في تدعيم الفريق الأول بعد اكتساب هؤلاء اللاعبين الخبرات اللازمة خلال مسيرتهم الاحترافية، والثاني تنمية موارد النادي مستقبلًا من خلال تسويق لاعبي قطاع الناشئين في أوروبا.

وكشف مدير التسويق والتعاقدات عن المفاوضات المستمرة مع ثلاثة أندية أوروبية أخرى، من أجل بحث ومناقشة إبرام مزيد من الاتفاقات الخاصة بتسويق لاعبي قطاع الناشئين، بما يحقق مصلحة النادي على كافة المستويات الفنية والتسويقية.