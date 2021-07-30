تراند الفن: المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي تكشف حقيقة تبعية أتوبيس “حادث ميت غمر” لمدارسها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 05:14 مساءً - كتب – مينا غالي:

أصدرت الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، توضيحا بخصوص حادث انقلاب أتوبيس صباح اليوم الجمعة، على طريق ميت غمر القاهرة، أعلى كوبرى صهرجت الكبرى بميت غمر بمحافظة الدقهلية، وإصابة عدد من المواطنين.

وأعلنت الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، في بيان لها، الجمعة عدم تبعية أتوبيس حادث اليوم لأي من مدارسها في مختلف محافظات الجمهورية.

وتابعت: نصلي إلى الله من أجل الشفاء العاجل لجميع المصابين وسلامة جميع الركاب”.

وأصيب 22 شخصًا بينهم طفلان إثر انقلاب أتوبيس مدارس تابع للمدرسة الإنجيلية بمحافظة القاهرة، أعلي كوبري صهرجت الكبرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية خلال رحلة كانت تتجه بهم من محافظة القليوبية إلى مصيف جمصة السياحي.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بوقوع حادث بالقرب من كوبري صهرجت الكبرى بعدما انقلب أتوبيس برحلة يستقلها 22 شخصًا بينهم طفلان، وذلك على طريق “القاهرة- المنصورة” بعد اصطدام الأتوبيس بجانب الكوبري.

هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، وجرت السيطرة على حريق محدود، وتبين أن الأتوبيس تابع للمدرسة الإنجيلية بمحافظة القاهرة، وبه 22 شخصًا بينهم طفلان وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج اللازم.