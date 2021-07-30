تراند الفن: جراحة ناجحة لصالح جمعة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 05:14 مساءً - القاهرة – مصراوي:

خضع صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لجراحة ناجحة على مستوى وتر أكيليس تحت إشراف طبيب الفريق دكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي.

وكان النادي قد أعلن عن تعرض اللاعب للإصابة التي ستجبره على الغياب عن الفريق لفترة طويلة.

ونشر المركز الإعلامي بالنادي أن اللاعب خضع لجراحة ناجحة اليوم وسط دعم معنوي من جانب معتز البطاوي المدير الرياضي في النادي.

وأجرى المهندس طارق أبو العنين اتصالا هاتفيًا مع اللاعب من أجل الاطمئنان عليه وتحفيزه من أجل العودة.

وتعرض صالح جمعة لهذه الإصابة في المباراة الودية للفريق أمام طلائع الجيش.