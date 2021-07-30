تراند الفن: هروب لم يستمر طويلا.. ليلة سقوط قاتل زوجته “خنقا” في 15 مايو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 04:13 مساءً - أدمن ‏26 دقيقة مضت حوادث وقضايا 13 زيارة

كتب- محمد الصاوي نجح رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة في ضبط المتهم بقتل زوجته بعد هروبه عقب ارتكاب جريمته. تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة 15 مايو، بلاغا بقيام صاحب مصنع 58 عاما، بقتل زوجته 53 عاما في مسكنهما. وبالانتقال لمكان البلاغ تبين مقتل ربة منزل على يد زوجها على خلفية وقوع مشاجرة بينهما، الأمر الذي دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقًا باستخدام غطاء الرأس “إيشارب” والفرار من مكان الجريمة حتى نجح رجال الأمن في تحديد مكان اختبائه والقبض عليه. جرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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