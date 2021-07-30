تراند الفن: بالفيديو والصور| ليلى وملك تغنيان لوالدهما أحمد زاهر “كل البنات بتحبك”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 04:13 مساءً - كتبت- منى الموجي:

تواجد الفنان أحمد زاهر، بصحبة ابنتيه ملك وليلى، في حفل زفاف شقيقة الفنانة الشابة رنا رئيس، والذي أقيم مساء أمس الخميس في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد حفل الزفاف قيام الحضور وبينهم ملك وليلى بالمشاركة في غناء “كل البنات بتحبك”، وتوجيه كلماتها لأحمد زاهر: “كل البنات بتحبك كل البنات حلوين، طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين”.

كانت رنا رئيس، شاركت جمهورها مجموعة صور من احتفالها، بزفاف شقيقتها، وظهرت رنا وهي ترقص مع شقيقتها في كواليس تحضيرات الزفاف بجانب حضور عدد من صديقات العروسة.

يُذكر أن رنا رئيس قدمت في السباق الرمضاني مسلسل “ضل راجل” أمام الفنان ياسر جلال، و”نجيب زاهي زركش” بطولة الفنان يحيى الفخراني.