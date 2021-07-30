تراند الفن: بالفيديو| ليلى وملك أحمد زاهر ترقصان في حفل زفاف شقيقة رنا رئيس

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 04:13 مساءً - أدمن 27 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة
كتبت- منى الموجي:
حرصت الفنانة الشابة ملك وشقيقتها الممثلة ليلى، ابنتا الفنان أحمد زاهر، على حضور حفل زفاف شقيقة صديقتهما الفنانة الشابة رنا رئيس، والذي أقيم أمس في أحد فنادق القاهرة الكبرى.
ونشرت صفحة bling.weddings، على موقع انستجرام، فيديو ظهرن خلاله الثلاثة تغنين وترقصن على أنغام أغنية “عدى الكلام” للمطرب المغربي سعد لمجرد.
كما ظهرت ليلى وملك في فيديو آخر تغنيان وتتفاعلان مع أغنية “يا منعنع” للفنان مصطفى حجاج.
كانت رنا رئيس، شاركت جمهورها مجموعة صور من احتفالها، بزفاف شقيقتها، وظهرت رنا وهي ترقص مع شقيقتها في كواليس تحضيرات الزفاف بجانب حضور عدد من صديقات العروسة.
يُذكر أن رنا رئيس تواجدت في السباق الرمضاني بمسلسل “ضل راجل” أمام الفنان ياسر جلال، و”نجيب زاهي زركش” بطولة الفنان يحيى الفخراني.
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