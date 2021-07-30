تراند الفن: حادث مروع لسيارة تقتحم واجهة مطعم بجدة بعد اصطدامها بمركبة أخرى

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 04:13 مساءً - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لحادث مروع لسيارة في حي الصفا بجدة.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، لحظة اصطدام سيارة بأخرى من الخلف، حيث فقد قائد المركبة السيطرة على سيارته وانحرفت لتستقر في واجهة أحد المطاعم.

ووثق الفيديو لحظة خروج قائد السيارة منها، وتبين أنه بخير ولم يضب بأذى.

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