تراند الفن: من القاهرة للإسماعيلية.. سقوط عصابة سرقة السيارات في الشرقية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 03:12 مساءً - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهمين بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب “المغافلة” بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم، بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه وبداخلها مفتاح التشغيل أمام أحد الأكشاك الكائنة بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بمغافلته والاستيلاء على السيارة ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب “المغافلة” على النحو المشار إليه، كما أقر بتصرفه في السيارة بالبيع (لأحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية) مقابل مبلغ مالي، تم استهداف الأخير بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وأمكن ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وأقر بعلمه بأن السيارة المستولى عليها من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة.

جرى تحرير مضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.