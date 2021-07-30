تراند الفن: بالصور| مي حلمي تعلن إصابتها بـ”كورونا”: “صدقوني بموت حرفيًا”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 03:12 مساءً - أدمن 26 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 10 زيارة
كتبت- منى الموجي:
كشفت المذيعة مي حلمي، عن إصابتها بفيروس كورونا، ومعاناتها مع المرض، مؤكدة أنه كان سببًا في اختفائها من على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية، طالبة من متابعيها أن يلتمسوا لها العذر.
وفي إجاباتها عن أسئلة متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة، قالت مي: “كان عندي كورونا، مش شامة ومش سامعة وصداع وكحة”، “أخف بس من كورونا وأرجع أتكلم معاكم زي الأول وأكتر”، “تعبانة جدًا صدقوني بموت حرفيًا من الكحة والصداع”.
جدير بالذكر أن الفترة الماضية خرجت أنباء تؤكد ارتباط مي حلمي بمغني المهرجانات حسن شاكوش، بعد ظهورهما فى أحد المطاعم الشهيرة، وعلقت مي أن ظهورها مع أي زميل أو فنان لا يعني ارتباطهما، مضيفة أنها ستعلن وقتما تريد عن الشخص الذي أشارت سابقًا أنها ارتبطت به.
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