تراند الفن: اللجنة الأولمبية الروسية: “الرب سيفصل في ادعاءات منتقدينا بشأن المنشطات”

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 03:12 مساءً - د ب أ
فتحت اللجنة الأولمبية الروسية النار اليوم الجمعة على ادعاءات منتقديها بشأن وجود حالات تعاطي منشطات بين الرياضيين الروس خلال أولمبياد طوكيو، مشيرة إلى أن “الرب سيفصل في ادعاءات المنتقدين”.
وكتبت اللجنة الأولمبية الروسية عبر شبكة “تويتر” للتواصل الإجتماعي “كم هي مخيفة انتصارتنا لبعض زملائنا ، نعم نحن هنا في الأولمبياد عن استحقاق، سواء نال ذلك إعجاب البعض أم لا ، ولكن ينبغي عليهم تقبل إمكانية الخسارة”.
وأضاف البيان “العزف على الأرغن القديم بدأ، وعادت مجددا الأغنية بشأن المنشطات الروسية، شخصا ما يعزف بعناية”.
وأشار “البروباجاندا باللغة الإنجليزية يتصبب منها العرق في الطقس الحار في طوكيو من خلال أفواه رياضيين عانوا من الهزائم. لن نواسيكم”.
وختم البيان بالقول ” اغفر لمن هم أضعف. الرب سيفصل بينهم . وبالنسبة لنا خير عون”.
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