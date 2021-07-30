تراند الفن: “مُفرجا عنه أو بأسرة سُجن عائلها”.. كيف تتعاون الداخلية مع أسر نزلاء السجون؟ (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 03:12 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت حوادث وقضايا 4 زيارة

كتب- محمد الصاوي: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يرصد جهود الوزارة والتعاوزن مع أسر نزلاء السجون والمفرج عنهم. مدة الفيديو لا تزيد 3 دقائق وترصد تقديم المساعدات لأسر نزلاء السجون والمفرج عنهم بالتنسيق مع الجهات المشاركة . ويأتي ذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصا من الوزارة على احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم واستمرارا لمبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية.

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