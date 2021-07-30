تراند الفن: إم جي الصينية تكشف عن نسختها الجديدة من MG One الكروس أوفر .. فيديو وصور

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 03:12 مساءً - كتب – محمد جمال:

كشفت شركة MG المملوكة من عملاق صناعة السيارات الصينية “SAIC” عم سياراتها الجديدة MG One، التي يتوقع أن تكون واحدة من بين

أبرز مركبات الكروس أوفر لهذا العام.

ووفقا لما نشره موقع قناة روسيا اليوم بالعربي،

تتميز السيارة الجديدة بهيكل انسيابي بشكل كبير ومدروس وفقا لأحدث معايير الأيروديناميك، وستبنى على منصة طورتها “SAIC” بمواصفات خاصة.

وستتميز السيارة الجديدة عن النموذج الحالي من سيارات MG One بهيكل أطول وأكثر عرضا، كما أن المسافة بين محوري العجلات فيه ستكبر لتصل إلى 300 سم تقريبا.

وستجهز المركبة بأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة لمسية متطورة، كما ستحصل مقاعدها على أنظمة تدفئة وتبريد، وستزود السيارة بعدة أنظمة قيادة، ونظام تشغيل عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، إضافة لأنظمة إلكترونية متطورة لزيادة الثبات على الطرقات الخطرة.

ومن المفترض أن تطرح MG عدة نسخ من هذه السيارة، منها نسخ بمحركات هجينة، ونسخ مجهزة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 وعزم 181 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.