تراند الفن: الأولمبية المصرية تشيد بإنجاز منتخب كرة اليد في طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 03:12 مساءً - القاهرة – مصراوي: هنأ المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة الفراعنة في طوكيو، منتخب بلاده لكرة اليد والجهاز الفني بعد الفوز على السويد بنتيجة 27 /22 في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020. وذكر المركز الإعلامي للبعثة المصرية اليوم الجمعة أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أبدي سعادته بالأداء والنتائج المميزة التي يقدمها منتخب كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية . وقال هشام حطب إنه يتمني أن يواصل المنتخب المصري لكرة اليد نتائجه المميزة ويحقق الانتصارات وأفضل النتائج في المواجهات القادمة. وحضر حطب والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية المباراة.

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