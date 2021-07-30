نزل الآن تردد قناة بين سبورت المفتوحة 2021 وشاهد المباريات مجانًا

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محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة بين سبورت المفتوحة هي واحدة من أبرز القنوات الرياضية التي تُقدم الكثير من المباريات والبطولات التي تهم مُحبي كرة القدم على مدار الساعة دون توقف، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج التي تخص الكرة أيضًا، وتمتلك القناة فريق عمل يسعى بالوصول بها إلى أعلى مستوى بين باقي القنوات في العالم العربي بأكمله.

قناة بين سبورت المفتوحة

هي قناة تعرض المباريات والبطولات بشكل مجاني دون الحاجة لدفع اشتراك شهري للاستمتاع بكل ما تعرضه بجانب البرامج الشيقة التي تُقدم كافة الأخبار الرياضية بشفافية تامة، لذا عندما يتم تغيير تردد قناة بين سبورت المفتوحة بدأت عمليات البحث بالتفاقم حولها من قبل مُحبي الرياضة من مختلف الدول.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة على السهيل سات

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة بين سبورت المفتوحة

تُعتبر قناة بين سبورت من أبرز القنوات على الإطلاق التي تعرض المباريات والبطولات المختلفة، واستطاعت أن تحصل على نسبة مشاهدة كبيرة نظراً لما تُقدمه ومن أهم ما يُميزها ما يلي: