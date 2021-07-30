نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو الفرق بين الثقة بالنفس وبين الغرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة الفرق بين الثقة بالنفس وبين الغرور وكيفية التفريق بينهم, قد يختلط الأمر علي الكثير من الأشخاص ما إذا كان الذي يشعر بيه هو غرور أم ثقة بنفسه, فإذا كان الذي يشعر بيه هذا غرور فلابد أن يقوم بالتخلي عليه لأن صفحة الغرور هذه صفحة غير محمودة وغير مرغوب بها في المجتمع, أما إذا كان الذي شعر به هذا ثقة بالنفس فإن ذلك صفحه محموده لأنها تؤدي إلي زيادة من قدرة الشخص الإنتاجية وزيادة قدرته على تحقيق نجاحات عديدة إذا كان لديه ثقة في إمكانياته. العشر فرقات بين الثقة بالنفس والغرور هناك اختلاف جزري بين الثقة بالنفس وبين الغرور لدي أي شخص فالصفة الأولي هي صفة تردي إلي صاحبها بتحقيق الكثير من النجاحات والإنجازات في حياته, أما الصفة الثانية قد تؤدي بيه إلي الفشل والعزلة وكره الأشخاص له.

فقد وصف علماء النفس بأن الثقة بالنفس هو شعور يشعر به الشخص بقدرته علي تحقيق ذاته وفقاً لإمكانيته وشعوره بالرضا من نفسه, أما في المقابل فإن الغرور هو شعور يجعل الشخص يظن بأنه شخص مكتمل غير ناقص وليس هناك أحد مثله.

تعتبر الثقة بالنفس شعور داخلي يجعل الشخص طبيعي وغير متصنع, أما الغرور فإن الشخص يتصنع أفعاله وتصرفاته.

الثقة بالنفس تجعل الشخص يقوم بتكوين نفسه بشكل سليم وسوي ومنها تحقيق الكثير من النجاحات والإنجازات المختلفة, وفي حالة الغرور فإن الشخص يقرر في أن واحد وفي لحظة واحدة بأنه شخص عظيم ويحاول بشتي الطرق إقناع الآخرين بأنه يفهم بكل شيء.

تؤدي الثقة بالنفس إلي جعل الشخص شخصاً متواضعاً, وفي حالة الغرور فإنه يكون شخص متكبر دائماً ما يقارن نفسه بغيره ويفضل نفسه دائماً عن الآخرين.

تجعل الثقة بالنفس الشخص صادق غير كاذب في تعامله مع الآخرين وتجعله محبوباً بسبب الطابع السليم السوي الذي نشاء بداخله, أما الغرور فهو يؤدي لصاحبة بالكذب والخداع الدائم للآخرين وقبل الكذب والخداع للآخرين فإنه يقوم بالكذب والخداع علي نفسه ليحاول إقناعها بأشياء ليس لها وجود علي الإطلاق.

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