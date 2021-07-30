تراند الفن: لمكافحة تفشي كورونا.. الفلبين تُغلق العاصمة مانيلا من 6 إلى 20 أغسطس المقبل

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن 37 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة
مانيلا-(أ ش أ):
وافق الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الجمعة على فرض إجراءات إغلاق العاصمة الفلبينية مانيلا لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.
وذكرت صحيفة (فلبين ستار) المحلية عبر موقعها الإلكتروني، أن منطقة مانيلا التي تضم 16 مدينة ويسكن فيها أكثر من 13 مليون شخص ستخضع لأشد قيود الحجر الصحي في الفترة من 6 إلى 20 أغسطس المقبل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روك إنه “على الرغم من أنه قرار مؤلم إلا أنه خير للجميع”.
ومن المقرر أن يتم منع الاشخاص من مغادرة منازلهم باستثناء أماكن التسوق الضرورية بينما يحظر تناول الطعام في الداخل وفي الهواء الطلق بالنسبة للمطاعم.
ومددت الفلبين حظرا على المسافرين القادمين من 10 دول بما في ذلك الهند وإندونيسيا وتايلاند حتى 15 أغسطس المقبل.
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