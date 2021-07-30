تراند الفن: فولكس فاجن تحقق أرباح قياسية في النصف الأول من 2021

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 01:10 مساءً - فولفسبورج – (د ب أ):

أعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات أمس الخميس، تحقيق أرباح قياسية في النصف الأول من العام الحالي لم تتحقق من قبل.

وأوضحت أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا أن أرباح التشغيل في الفترة المشار إليها وصلت إلى نحو 4ر11 مليار يورو “رغم استمرار الظروف الإطارية المتحدية”، وتأتي هذه النتيجة بعد خسائر تشغيل سجلتها المجموعة بنحو 5ر1 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

بهذه النتائج، تواصل المجموعة إزالة التداعيات الناجمة عن تراجع المبيعات في ظل أزمة كورونا وإغلاق المصانع في فبراير 2020.

ووفقا للبيانات، فإن أرباح فولكس فاجن في الفترة بين مطلع يناير حتى نهاية يونيو الماضيين وصلت بعد احتساب الضرائب إلى نحو 4ر8 مليار يورو مقابل خسائر بقيمة تزيد عن مليار يورو في نفس الفترة من 2020.

وارتفعت قيمة مبيعات المجموعة في الشهور الستة الأولى من العام إلى أكثر من 130 مليار يورو.

يشار إلى أن الطلب على منتجات العديد من شركات صناعة السيارات عاود الارتفاع بشكل ملحوظ. وكانت مجموعة دايملر الألمانية أعلنت أيضا عن تسجيل نتائج قوية في النصف الأول من العام.

وفيما يتعلق بأزمة الإمدادات من الرقائق الإلكترونية التي يعانيها قطاع صناعة السيارات وهي الأزمة التي يعود جزء منها إلى جائحة كورونا، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن هربرت ديس لوكالة أنباء (إيه إف إكس) الاقتصادية ولمالكتها وكالة الأنباء الألمانية إنه يتوقع إمكانية تعويض هذا النقص في الربع الرابع من العام الحالي، لكن المجموعة توقعت عدم تكرار مثل هذا النمو الكبير في عمليات تسليم السيارات بالشكل الذي حدث حتى الآن وذلك بسبب النقص في إمدادات الرقائق.