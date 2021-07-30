تراند الفن: “خسيتي ازاي”؟.. هنادي مهنا تفاجئ الجمهور بنحافتها في أحدث ظهور

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 01:10 مساءً - كتب- عبدالفتاح العجمي: حالة من الجدل أثارتها الفنانة هنادي مهنا، عقب نشرها مجموعة صور كشفت عن نحافتها وخسارتها للوزن بشكل ملحوظ. ونشرت هنادي مجموعة الصور لها عبر حسابها الخاص بموقع “انستجرام”، وكتبت بعدسة الفنان أحمد خالد صالح. وانهالت التعليقات من الجمهور الذي علق على نحافتها وكتب: “مش لايق عليكي كده ليه خسيتي، إنتي إزاي خسيتي أوي كده”، “إنتي خسيتي كده بجد إزاي”، “ليه خسيتي، برافو شكلك أحلى”.



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