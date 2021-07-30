تراند الفن: الرئيس الفلسطيني يزور روسيا في سبتمبر القادم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن ‏22 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة

موسكو – أ ش أ قال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل، إن العمل جار للتحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا . وذكر السفير الفلسطيني، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة- أن هذه الزيارة مقررة في سبتمبر القادم .

يشار إلى أن المرة الأخيرة التي زار فيها الرئيس عباس روسيا، كانت في يوليو عام 2018.

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