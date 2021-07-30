تراند الفن: تُشكل خطرا على الصحة العامة.. ضبط 14 طن دواجن ولحوم في القاهرة والغربية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 01:10 مساءً - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 13 طن “دواجن كاملة – مقطعات دواجن”) معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن – بدون ترخيص) بمحافظة الغربية. وفي القاهرة ضبطت الحملات (1,77 طن “لحوم مستوردة- كبدة” بدون مستندات “مجهولة المصدر”) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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