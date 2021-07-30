تراند الفن: علي بدوي ينهي منافسات الشراع في المركز 34

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن ‏32 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 10 زيارة

كتب- عمر قورة: أنهى علي بدوي منافسات السباق العاشر والأخير في منافسات الشراع بأولمبياد طوكيو باحتلال المركز الـ27. واحتل بدوي المركز الـ27 من أصل 35 متسابقا في السباق الأخير. وبالتالي ينهي صاحب الـ20 عاما منافسات رياضة الشراع بالمركز الـ34، ليبتعد عن المنافسة على التأهل. وكانت خلود منسي احتلت المركز 39 من أصل 44 متنافسة في سباق الشراع. وأقيمت منافسات الشراع من 10 سباقات ليتأهل أصحاب المراكز العشرة الأولى إلى النهائي.

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