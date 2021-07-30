تراند الفن: بالفيديو| أول ظهور بعد أزمتها الأخيرة.. لوسي ترقص في حفل زفاف دعاء صلاح

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن ‏49 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 10 زيارة

كتبت- منى الموجي: شاركت الممثلة إيناس عز الدين، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على انستجرام، فيديو من حفل زفاف المذيعة دعاء صلاح.

وظهر في الفيديو الفنان محمد فؤاد وهو يغني “فينك يا حبيبي”، بينما تفاعل معه الحضور بالغناء والرقص، وبينهم الفنانة لوسي، الذي يعد ظهورها في الفرح هو الأول بعد أزمتها الأخيرة، الخاصة بانتشار فيديو لها من حفل في الساحل الشمالي، تردد فيه لفظا خارجا. وعلقت إيناس “قمر.. ربنا يسعدكم، فؤش أصلي والنجمة لوسي”. واحتفلت المذيعة دعاء صلاح مقدمة برنامج دودي شو، على قناة النهار، بزفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل عدد قليل من نجوم الفن والإعلام وأصدقاء العروس ومن بينهم الفنانة إيناس عز الدين.

واقتصر الحفل على المقربين من العروسين وأسرتيهما، إذ لم تعلن دعاء عن تفاصيل أو موعد الزفاف، قبل إقامته.

واشتهرت دعاء صلاح بتقديم برامج عن الموضة والجمال واستضافة نجوم الفن.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.