تراند الفن: هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من الطحينة يوميا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن ‏53 دقيقة مضت لايف ستايل 13 زيارة

كتبت-أسماء مرسي

تعد الطحينة من الأطعمة المحببة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص، وذلك لأنها توفر العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، حيث تساعد في تعزيز صحة العظام، ومكافحة السرطان، بالإضافة إلى حماية وظائف الكبد والكلى من التلف.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من الطحينة يوميا؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أوضح موقع “healthline” المعني بالصحة.

– تعزيز صحة العظام

تعد الطحينة مصدرًا كبيرًا للفوسفور والمنجنيز، وكلاهما يلعب دورًا حيويًا في صحة العظام، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الثيامين (فيتامين ب 1) وفيتامين ب 6 ، وهما عنصران مهمان لإنتاج الطاقة.

– انخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

إن حوالي 50٪ من الدهون الموجودة في الطحينة تأتي من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وهذه لها خصائص مضادة للالتهابات، وقد ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

– غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي الطحينة على مضادات الأكسدة التي تسمى قشور، والتي تساعد على منع تلف الجذور الحرة في جسمك، وقد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

– تقليل الإصابة بأمراض معينة

قد يقلل استهلاك بذور السمسم من خطر الإصابة بأمراض معينة ، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، بالإضافة إلى خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

– لها خصائص مضادة للجراثيم

قد تحتوي على خصائص مضادة للجراثيم، بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة القوية.

– مقاومة الالتهابات

بعض المركبات الموجودة في الطحينة شديدة المقاومة للالتهابات، حيث اكتشفت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن السيسامين ومضادات الأكسدة الأخرى لبذور السمسم قد تخفف الالتهاب والألم المرتبط بالإصابة وأمراض الرئة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

– تقوية الجهاز العصبي

تحتوي الطحينة على مركبات قد تعمل على تحسين صحة الدماغ، وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الخرف.

كما ثبت أن مكونات بذور السمسم تحمي الدماغ البشري والخلايا العصبية من تلف الجذور الحرة.

– قد يكون له تأثيرات مضادة للسرطان

أظهرت بعض الدراسات أن مضادات الأكسدة في بذو السمسم، تعزز موت خلايا سرطان القولون والرئة والكبد والثدي.

– حماية وظائف الكبد والكلى

بفضل احتوائها أيضا على مركبات، إذ يساعد استهلاكها في حماية الكبد والكلى من التلف، وهذه الأعضاء مسؤولة عن إزالة السموم والفضلات من جسمك.

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