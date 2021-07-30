تراند الفن: بالصور| رابح صقر يحيي ليلة ساهرة على مسرح جدة سوبر دوم بالسعودية

كتبت- منى الموجي:

أحيا الفنان رابح صقر، مساء أمس الخميس 30 يوليو، حفلا غنائيا ساهرا، على مسرح جدة سوبر دوم بالمملكة العربية السعودية.

قدم الحفل الإعلامي سامي جميل وافتتحت الحفل المطربة الصاعدة حنين المنصور، والتي شاركت ضمن مبادرة هيئة الترفيه لتبني المواهب السعودية الشابة.

واستقبل الجمهور رابح، استقبال حافل، وطلبوا منه غناء أغاني معينة، ومن جهته، حرص رابح صقر على رد الترحيب للجمهور وشكرهم على تفاعلهم واستقبالهم الرائع كما حرص على شكر هيئة الترفيه وعلى رأسها المستشار تركي آل شيخ وكذلك شركة بنش مارك وعلى رأسها محمد حسنين المدير التنفيذي للشركة.

امتد الحفل لما يزيد عن الساعتين من السلطنة والطرب الذي امتع جمهور جدة، شدا رابح خلالها بباقة متنوعة من أشهر أغانيه.