تراند الفن: بالصور| جاليري بيكاسو يعلن افتتاح معرضه الصيفي بمشاركة 30 فناناً وفنانة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 12:09 مساءً - القاهرة- مصراوي:

أعلن جاليري بيكاسو عن افتتاح معرضه الصيفي بقرية مراسي في الساحل الشمالي، بمشاركة أكثر من 30 فناناً وفنانة من مختلف الأجيال.

ويشارك في المعرض نخبة من الفنانين والفنانات ومنهم “جورج بهجوري، عمر النجدي، سمير فؤاد

مصطفى رحمه، عاصم عبدالفتاح، نذير طنبولي، جرجس لطفي، أمينة سالم، حنان يوسف، دينا ترجم، نورا بركة، دينا فاضل، سوزان سعد

سيد عبلة، رندا فخري، مي حشمت

محمد ربيع، وئام علي، تامر رجب

انس الألوسي، إيمان حسين”.

من جانبها، قالت نجوي إبراهيم مدير عام الجاليري أن المعرض يضم مجموعة من الفنانين الذين يتميزون باتجاهات مختلفة، فهم أصحاب رسالة، ودائمًا صاحب الرسالة يستهدف جمهورا يطرح عليه المحتوى التعبيري والدلالي لعمله الفني، مشيرة إلى أن تبادل الرسائل البصرية بين المُرسلين بعضهم البعض يحقق عائداً فكرياً ويُمثل حراكاً ثقافياً وفنياً”.

وأضافت نجوي أن المعرض أحد أهم وأبرز الأحداث الفنية هذا الموسم ويتشرف الجاليري بإستضافة نخبة كبيرة من الفنانين والفنانات ممن لهم ثقل كبير في الحركة الفنية، لافتة إلى أن المعرض من المقرر أن يستمر حتي يوم 10سبتمبر 2021.

و يعتبر جاليري بيكاسو و حدا من أهم واعرق قاعات عرض الفنون الرائدة في مصر والشرق الأوسط، ويقيم الجاليري معارض متنوعة فردية لكبار الفنانين وأيضاً معارض جماعية ومشاريع خاصة، والجدير بالذكر أنه تم إنشاء الجاليري عام ١٩٧١.