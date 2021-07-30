تراند الفن: معز مسعود يوجه رساله غامضة لمن يقوم بتصويره هو وأسرته دون علمهم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏4 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 3 زيارة

كتب- عبدالفتاح العجمي: عبر الداعية والمنتج معز مسعود، عن غضبه من التقاط البعض صورا له ولأسرته دون علمهم. وكتب مسعود عبر حسابه الشخصي عبر تويتر: “بالنسبة للناس اللي بيحبوا يصوروني ومراتي وولادنا من ورا ضهرنا كل شوية: نفسي لما أفضى أعمل paparazzi شوية وأصوركم بنفس الطريقة عشان أشوف ردود أفعالكم.. إيه رأيكم؟”. ودافع معز عن زوجته الفنانة حلا شيحة عقب تعرضها لموجة هجوم بعد مهاجمتها الفنان تامر حسني لطرحه فيديو كليب ضمن أحداث فيلمهما الأخير، وتبرأت من العمل تماما.

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